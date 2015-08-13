韩国金融市场：韩元强劲反弹而韩股近持平，韩国央行按兵不动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但这个跌幅不大，暗示人民币在两天内累计下挫了4%后，中国央行在力图减缓人民币跌势。
0157 GMT，韩元兑美元 涨1.4%至1,173.8。如果这个水平维持到汇市收盘，将录得2011年12月1日以来最大单日百分比涨幅。
“美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息的可能性给韩元兑美元带来支撑，”东部证券分析师Yuna Park表示。
韩国股市持稳，市场静待韩国央行总裁新闻发布会，以及中国央行关于完善人民兑美元汇率中间价报价的吹风会。
韩国综合股价指数 报1,973.83点，基本持平于上日收盘水平1,975.47。
炼油和石化类股 涨2.1%，支撑大盘。该类股追随美国股市情况，隔夜油价从六年低点小幅反弹。
韩国央行总裁定于0220 GMT召开新闻发布会。
0157GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,173.8 1,190.8
日圆/韩元 9.4345/374 9.4395
韩国公债期货 * 109.38 109.47
韩国综合股价指数 1,973.83 1,975.47
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”