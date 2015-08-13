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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 10:34 BJT

韩国金融市场：韩元强劲反弹而韩股近持平，韩国央行按兵不动

但这个跌幅不大，暗示人民币在两天内累计下挫了4%后，中国央行在力图减缓人民币跌势。

0157 GMT，韩元兑美元 涨1.4%至1,173.8。如果这个水平维持到汇市收盘，将录得2011年12月1日以来最大单日百分比涨幅。

“美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息的可能性给韩元兑美元带来支撑，”东部证券分析师Yuna Park表示。

韩国股市持稳，市场静待韩国央行总裁新闻发布会，以及中国央行关于完善人民兑美元汇率中间价报价的吹风会。

韩国综合股价指数 报1,973.83点，基本持平于上日收盘水平1,975.47。

炼油和石化类股 涨2.1%，支撑大盘。该类股追随美国股市情况，隔夜油价从六年低点小幅反弹。

韩国央行总裁定于0220 GMT召开新闻发布会。

0157GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,173.8 1,190.8

日圆/韩元 9.4345/374 9.4395

韩国公债期货 * 109.38 109.47

韩国综合股价指数 1,973.83 1,975.47

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/杜明霞)

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