重发-中国货币市场：主要回购利率小幅上行，因人民币续贬供给持续收敛

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路透上海8月13日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 上行，隔夜、七天利率涨幅有限，一个月期加权回购利率较上日上涨达10bp(基点)。交易员表示，大行融出继续收敛令资金面供需吃紧，除隔夜外，今日七天期资金亦显抢手，利率上涨有从短期向中长期限传导之势。

他们并称，人民币连续走贬令市场流动性短期承压，融资难度有所上升，但资金面整体仍属平衡，公开市场小量净投放亦传达稳定市场的信号；若人民币贬值引发明显资金外流，料央行将采取降准等手段对冲。

上海一券商交易员称，供需偏紧的情况已经从隔夜蔓延到七天期资金，“隔夜已经紧了两天，今天七天的也被扫单了，而且开始加点了。“

他并称，国开行近期在货币市场出资稳定，其他行都是小量融出；作为市场主要资金供给方的国有银行本周起出资收缩明显，人民币近日大幅贬值，银行或多储备头寸以预防资金外流冲击。

一城商行交易员表示，就其所在机构的情况，客户购汇冲击暂有限，大行面临的压力应更明显；整体而言市场供需紧平衡，“头寸还是能平的，只是要费点儿劲”。

受访交易员均预期，资金利率小幅上行概率较大，短期内不会出现大幅跳升。上海另一券商交易员表示，银行间回购成交量缩减但隔夜、七天利率涨幅暂有限，表明资金价格仍在央行可控范围之内，公开市场逆回购利率不变也传达了稳定预期。

“央行应该不会让境内资金面太紧吧，人民币贬值是有影响，但市场情况还有待观察，今天逆回购也没有放量太多；如果后期流动性真的收紧了，预计也会有降准等手段对冲，”她说。

中国央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.50%；据此计算，本周公开市场净投放50亿元，此前一周为净回笼50亿元。

中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

人民币兑美元即期 周四小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。交易员称央行干预身影犹在，在汇价触底后快速推高人民币急升逾两百点，同时亦缓解了市场流动性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6146 1.5967 +1.79

七天 2.4483 2.4379 +1.04

14天 2.5233 2.4963 +2.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6250 0.7650 +86.00

七天 1.5700 1.1650 +40.50

14天 1.8050 1.1050 +70.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6200 1.5900 +3.00

七天 2.4500 2.4400 +1.00

14天 2.5300 2.5100 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.6410 1.6140 +2.70

七天 2.4810 2.4720 +0.90