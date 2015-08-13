台湾汇市：台币早盘实质交易先升后贬，因人民币续跌进口商抢进美元

路透台北8月13日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易先升后贬。交易员表示，盘初因韩元走强，一度推升台币；惟受人民币中间价续跌，及进口商大买美元冲击，台币实质汇价又回到贬值轨道。

他们指出，因近来人民币贬不停，尤其是离岸人民币贬幅更大，市场预期台币将追贬人民币，引爆进口商恐慌性买盘涌入，促使台币走低。

〞人民币中间价又往下走，大家都看贬台币，进口商也急了，进来抢美金。〞一位大型外汇银行交易员说。

另一大型公股商银交易员解释，昨天央行尾盘进场调节，使台币大幅收贬在32.465，但主要实质交易在32.150-32.200；因此，就实质交易来看，今天台币仍处于贬值状态。

台币早盘实质交易区间落在32.188-32.276；上日交易区间在31.980-32.460。

韩元兑美元周四盘中上涨，因交易商押注人民币贬值引发的全球市场动荡，将说服美联储(FED)等待更长时间后才开始升息。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今天一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩减，一个月美元/台币远汇 报32.305/32.355，上日收在32.310。

中国央行让人民币贬值之举，反映出中国政治圈内部让人民币贬值从而刺激出口的呼声日渐高涨。据消息人士称，中国央行未来数月仍面临着让人民币进一步贬值的压力。

交易员预测今日集中交易区间：

* 32.100-32.300

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