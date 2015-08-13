台湾债市：公债殖利率盘初整理，静观央行后续调控措施

路透台北8月13日 - 台湾公债殖利率周四早盘在平盘附近震荡。央行第三日调降隔夜拆款利率至0.382%，不过交易员认为，债市殖利率已经充分反映短率下调的利多，除非还有更多调控措施出笼，否则殖利率难见大幅下跌走势。

指标10年公债104/5 获利了结者众，但接手的也多，多空双方试图在殖利率大幅跳水后，寻求新的交易区间，这使得盘初成交量有所扩增。

〞气氛还是偏多，但下方空间已经不大了。〞一位大型银行交易员说。

另一证券商交易员则称，目前市场对央行是否会降息的看法两极。一派认为已经开启通往降息的大门，另一派认为离降息还有很大距离。这使得五年券走势陷入停滞，但反观10年券因筹码集中，对利多反应将更为敏感，因此盘面上还是看到不少补券需求。

他们表示，殖利率经过两天大幅下滑后，初步见到止跌迹象，至于交易区间会落在哪，还有待多空势力的进一步磨合。盘中将随台股以及人民币、台币走势的变化灵活操作。

两家大型银行交易员周四表示，台湾央行委托银行收受隔夜资金利率为0.382%，上日在0.384%，今日已是连续第三日调降。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.840-0.860%；10年券104/5殖利率则在1.220-1.250%。

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