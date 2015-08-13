《全球主要央行动态》--8月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月6日-8月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利称，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。谈到美国利率时，杜德利表示，希望“在不远的将来”开始收紧政策。“具体是什么时候，取决于数据，”他说，并称联储希望看到“强劲、稳定的”经济复苏。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济状况基本恢复正常，美联储的升息决定应该会很快到来。 他随后对记者称，他“非常倾向于”在美联储9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。他对逐步的定义是略快于隔次会议升息。

美联储理事鲍威尔表示，美联储决策者尚未决定下个月是否升息，缓和上日另一位美联储官员洛克哈特较为强硬的言论。

**欧洲**

英国央行在8月会议中以8-1的票数维持利率于历史低点0.5%不变，只有委员麦卡弗蒂投票支持立即行动。央行并称，强势英镑及低燃料成本将持续推低通胀，至少到明年中是如此。央行总裁卡尼表示，该央行愈发接近开始结束经济刺激举措。“开始加息的可能时点越来越近，”他对记者表示,“但具体时间无法提前预测...简言之，还要看数据表现，”他说。

英国央行副总裁布罗德班特表示，他认为没有加息的迫切需要，因英国经济的通胀压力尚未升高。

瑞士央行理事祖布鲁克表示，如果有必要抑制瑞郎升势，该行仍准备干预汇市，他指称尽管近期瑞郎下跌，但“仍被高度高估”。

**大中华**

中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

中国央行表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

中国央行发布二季度货币政策执行报告称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。

台湾央行11日调降委托银行代收隔夜拆款利率，自上日的0.388%调降至0.386%。根据资料，这是逾三年来央行首见主导隔拆利率变动。

**日韩**

日本央行维持大规模刺激政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便没有额外的货币宽松，通胀也会达到2%的目标水准。

日本央行总裁黑田东彦发出警告称，若油价持续下滑，要实现2%通胀目标的时间恐怕要推后。不过他强调道，央行将不会再次扩大刺激规模，除非油价疲势久拖不决，令企业不敢提价并遏制通胀全面上升。

日本央行公布7月政策会议记录显示，部分决策者在上月评估货币政策时警告，如果中国经济增长进一步放缓，日本出口可能受损。

根据最新规定，从明年1月起，日本央行将把每年召开会议的次数从目前的14次降为八次，首次会议于1月28-29日举行。除了开会总次数减少外，日本央行明年将四次发布长期经济及物价预 测，时间点分别在1月29日、4月28日、7月29日和11月1日。目前只在4月和10月发布这类报告。

韩国央行维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估以前降息行动对经济的影响，并等待美联储开始升息。

**澳洲**

澳洲央行下调对2016年的经济评估，以反映人口增长放缓，并称今年两次降息举措仍在发挥效用，暗示仍将采取观望态度。央行在季报中表示，一旦美联储今年开始收紧货币政策，澳元进一步下跌的“可能性不小”。但是，澳洲央行这次删除了之前有关澳元进一步下跌是可能且有必要的措辞。

澳洲央行副总裁洛威对借款所带动的消费者支出热潮提出警告，称这不符合国家利益，这是央行持续不愿扩大降息的一个迹象。

**其他央行**

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周三表示，印尼卢比/美元近期跌势过度，且卢比汇率现已低估了。“印尼央行将优化政策组合，并将持续与政府和其他当局协调行动。”马托哇都朱在声明稿中指出。 (完)

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