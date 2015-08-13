台湾货币市场：短率仍低且有走跌压力，客户抛售美元令台币泛滥

* 央行连三日调低代收隔夜资金利率至0.382%，短率仍低 * 汇市巨幅变动，出口商抛售美元使台币泛滥 * 短票利率再走跌1-2基点 * 债券附条件交易利率维稳低水平 记者 高洁如 路透台北8月13日 - 台湾银行间短率周四仍在低位且有续跌压力。央行连三日调低了委托银行代收隔夜资 金利率至0.382%，且近日汇市价格骤变后，引发出口商大量抛汇，令台币资金泛滥。市场认为央行将续压低利 率，短率仍有向下压力。 交易员表示，近期客户端出现大量美元卖压，台币市场资金很多，拆借台币的需求不振。也有大型银行指 出，目前银行端受到台币充斥、且央行续导引短率向下的影响，需求非常疲弱。 〞一周拆款开在0.41%都有人嫌贵了...客户(出口商)的美元换回台币，台币的钱真的很多，〞一位大型本 地商银交易员表示。 台币兑美元日前连续两日重贬，创逾五年新低。 周四盘初台币则是出现反弹走势，午盘暂收 升2.7角，报32.195。 两家大型银行交易员周四表示，台湾央行委托银行收受隔夜资金利率为0.382%，上日在0.384%，这已是 连续第三日调降。 睽违三年以来，台湾央行周二首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，之后并连续两日每次调降0.2 基点，周四隔夜冲销利率降至0.382%。根据路透资料显示，央行在2012年3月间调高一波委托银行代收的隔拆 利率，历时一个半月共调高了11.4基点。 本地时间1208 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.195 32.465 台湾加权股价指数 8,295.45 8,283.38 隔夜银行间拆款加权平均利 0.382% 0.382% 率 --隔夜拆款利率区间 0.380-0.388% 0.293-0.420% --一周拆款利率区间 0.386-0.430% 0.380-0.430% --两周拆款利率区间 0.400-0.450% 0.385-0.440% **短票利率再跌1-2基点** 短票方面，票券商交易员表示，央行明日将开出14天期定存单供银行申购，利率在0.47%，这未来可能是 短票利率的低档指标。 票券商指出，因为央行调低短率的动作不断，先前坚持利率的客户都因政策导引利率向下而有所松动，今 日短票利率再度走低。 〞一个大客人早上一早就打来用0.52%来买票，利率都下去了，〞一位大票券商交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.52%，上日在0.53-0.54%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.545%，前日在0.54 3%；上日成交量76亿台币，前日31.79亿台币。 台湾央行周四存单到期金额2,408.5亿台币，发行金额待午后央行公布。周五央行存单到期金额723亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为292亿台币，累积超额准备为1,476亿台币、加计前期1% 的超额准备2,496亿台币。 **RP利率持稳低位** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，央行宣示资金宽松，预料未来资金充裕的情况持续，这可能令市 场短率仍旧有下行压力。 也有大型商银的交易员表示，近期市场寻求更安全的标的，因此资金更好调入，利率也能够一直维持在低 位。 〞钱从股市跑出来寻求更安全的标的，尤其以目前经济情势来看，我们还是最安全的，〞一位大型金融机 构交易员表示。 另外一位大型证券商交易员则表示，公债附买回交易利率预料往0.50%靠拢，这会是初步的满足点，因为 若比较14天期央行的冲销利率由0.50%调降至0.47%，等比走低3基点，因此公债附买回利率也可能由0.53%，向 0.50%靠拢。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，上日在0.50-0.53%；10天期以上公司债RP主 要成交在0.60-0.62%，持平上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，大区间在0.44%-0.49%，但区间低位 成交多。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间仍在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买 回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 本周宽松因子还有：周四98甲5期公债付息12.75亿台币；周五97甲5期公债付息15.75亿台币。(完) (审校 杨淑祯)