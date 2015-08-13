中国反腐：一汽集团原董事长徐建一严重违纪违法被开除党籍和公职

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月13日 - 中国中央纪委监察部周四宣布，经查，中国第一汽车集团公司原党委书记、董事长徐建一利用职务便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂，其中受贿问题涉嫌犯罪。依据规定，决定给予徐建一开除党籍和行政开除处分。
中纪委网站新闻稿并称，徐建一为其子在职务晋升方面谋取利益；收受礼金、在购买住房中侵占国家利益、违规领取奖金。将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）
更多细节，请点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”