日本股市：日经指数走高但东证股价指数下跌，市场消化人民币贬值影响

“人民币中间价下调令很多人士大感意外，他们之所以纷纷抛售股票是因为要规避不确定性，而并不是出于对人民币贬值影响的合理担忧，”Monex Securities的首席策略师Monex Securities称，“毕竟，只有在固定汇率制度下，四个百分点的汇率变动才会令人感到吃惊。如果是自由浮动货币有如此大的波动，那么市场反应会不一样。”

周四中国连续第三日调降人民币 中间价，较周三在岸收盘价低0.2%。

人民币兑美元即期 本周迄今累计跌3.5%。

日经指数周四成功反弹，得益于权重股日本迅销(Fast Retailing) 1.8%的涨幅，该股在经历两周跌势后回升。其他一些权重股也带来了提振。

但大盘仍乏力，大型股受创最严重。三井住友金融集团 跌2.6%。