日本股市：日经指数走高但东证股价指数下跌，市场消化人民币贬值影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“人民币中间价下调令很多人士大感意外，他们之所以纷纷抛售股票是因为要规避不确定性，而并不是出于对人民币贬值影响的合理担忧，”Monex Securities的首席策略师Monex Securities称，“毕竟，只有在固定汇率制度下，四个百分点的汇率变动才会令人感到吃惊。如果是自由浮动货币有如此大的波动，那么市场反应会不一样。”
周四中国连续第三日调降人民币 中间价，较周三在岸收盘价低0.2%。
人民币兑美元即期 本周迄今累计跌3.5%。
日经指数周四成功反弹，得益于权重股日本迅销(Fast Retailing) 1.8%的涨幅，该股在经历两周跌势后回升。其他一些权重股也带来了提振。
但大盘仍乏力，大型股受创最严重。三井住友金融集团 跌2.6%。
电信股也遭遇投资者获利回吐。日本电信电话(NTT) 跌0.9%，KDDI 跌1.2%。软银 跌3.0%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”