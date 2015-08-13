中国金融：大力发展政府支持的融资担保机构，建政银担合作模式--国务院

路透北京8月13日 - 中国国务院周四表示，大力发展政府支持的融资担保机构，省级再担保机构三年内基本实现全覆盖，研究设立国家融资担保基金，完善银担合作模式。

国务院发布《于促进融资担保行业加快发展的意见》称，推进出台《融资担保公司管理条例》及配套细则，基本形成适合行业特点的监管制度体系；持续加大政策扶持力度，形成以小微企业和“三农”融资担保业务为导向的政策扶持体系。

“融资担保是破解小微企业和“三农”融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，对于稳增长、调结构、惠民生具有重要作用。”意见称。

意见并指出，建立政银担三方共同参与的合作模式。各地政府要发挥作用，加大投入，积极探索适合本地区实际的政银担合作机制，鼓励有条件的地方设立政府性担保基金，实现小微企业和“三农”融资担保风险在政府、银行业金融机构和融资担保机构之间的合理分担。

同时，推动以省级再担保机构为平台与银行业金融机构开展合作，对银行业金融机构担保贷款发生的风险进行合理补偿，推动建立可持续银担商业合作模式。

意见还要求，银行业金融机构在与省级再担保机构达成的合作框架下，对合作的融资担保机构，按照市场化原则，提供风险分担、不收或少收保证金、提高放大倍数、控制贷款利率上浮幅度等优惠条件。对银行业金融机构不承担风险或者只承担部分风险的小微企业和“三农”融资担保贷款，可以适当下调风险权重。（完）

欲览详情，请点选国务院网站 here (发稿 李铮; 审校 杨淑祯)