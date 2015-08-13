澳新汇市：澳新货币扩大涨幅，此前中国央行安抚市场情绪

“澳元上涨是因为中国央行正通过抛出美元试图放缓人民币贬值速度，”澳洲联邦银行的资深外汇分析师Elias Haddad称。

技术面上也转呈向好。费波纳奇支撑位在0.7185美元和0.7204美元，未来几日有可能高见0.76美元。