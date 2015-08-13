澳新汇市：澳新货币扩大涨幅，此前中国央行安抚市场情绪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“澳元上涨是因为中国央行正通过抛出美元试图放缓人民币贬值速度，”澳洲联邦银行的资深外汇分析师Elias Haddad称。
风险偏好回升带动股市及商品价格走强，美元略疲软。
技术面上也转呈向好。费波纳奇支撑位在0.7185美元和0.7204美元，未来几日有可能高见0.76美元。
阻力位在周二高点0.7440美元和0.7500美元。
新西兰元兑美元 微升至0.6632美元，脱离了周三触及的六年低位0.6468美元。短期支撑位在0.6570美元以及略低于0.6500美元的水平，上档阻力位在前夜高点。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉；审校 孙茉莉/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”