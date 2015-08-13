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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 11:54 BJT

澳新汇市：澳新货币扩大涨幅，此前中国央行安抚市场情绪

“澳元上涨是因为中国央行正通过抛出美元试图放缓人民币贬值速度，”澳洲联邦银行的资深外汇分析师Elias Haddad称。

风险偏好回升带动股市及商品价格走强，美元略疲软。

技术面上也转呈向好。费波纳奇支撑位在0.7185美元和0.7204美元，未来几日有可能高见0.76美元。

阻力位在周二高点0.7440美元和0.7500美元。

新西兰元兑美元 微升至0.6632美元，脱离了周三触及的六年低位0.6468美元。短期支撑位在0.6570美元以及略低于0.6500美元的水平，上档阻力位在前夜高点。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉；审校 孙茉莉/许娜)

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