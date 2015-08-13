台湾债市：10年公债殖利率连六跌，央行持续引导短率下调

* 央行续降隔拆利率，连续第三日调降 * 多方追价趋于审慎，低档操作以当冲为主 * 等待明日GDP修正值公布 路透台北8月13日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四连六日收低，续创逾27个月新低。因央 行持续引导短率下调，不过由于短线跌幅已大，多方追价趋于审慎，使得盘中殖利率并未再创波段低位。 交易员表示，债市殖利率已充分反映短率下调的利多，除非还有更多调控措施出笼，否则殖利率难见大幅 下跌走势。市场将关注明日主计总处对全年经济成长率以及消费者物价指数(CPI)预估值的修正结果，倘若远 逊于预期，债市多头仍有发动攻势的可能。 〞央行的动作等于承认景气不好，(殖利率)还有机会下。〞一位大型银行交易主管说。 另一票券商交易员表示，明日主计总处即将公布国内生产总值(GDP)的修正值，若与原预估的年增3.28%相 距太远，对债市多头将会有激励作用，但要留意殖利率短期跌幅已大的获利了结卖压。 一大型金融机构交易主管则称，虽然今日气氛仍偏多，但若缺乏更多题材带动，殖利率料维持在低档震荡 整理格局。此时的操作将以当冲为主。 相较10年券殖利率收低，五年券104/9 殖利率则中止连五跌走势。一证券商交易员称，目前 市场对央行是否会降息的看法两极。一派认为已经开启通往降息的大门，另一派认为离降息还有很大距离，这 使得五年券走势陷入停滞。 10年券104/5殖利率收报1.2321%，前低为2013年5月10日的1.2098%。 两家大型银行交易员周四表示，台湾央行委托银行收受隔夜资金利率为0.382%，上日在0.384%，今日已是 连续第三日调降。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.200-1.240%；五年公债104/9殖利率则暂看0.83 0-0.860%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.05 0.8505% 0.8425-0.8565% 23.50 10 104/5 -0.79 1.2321% 1.2280-1.2480% 177.50 本周全球重要经济事件和数据包括： 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI ；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁 肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2321 5 104/9 0.8505 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)