离岸人民币:台湾人民币汇率期货年底交投上看日均两万口--期交所

路透台北8月13日 - 台湾人民币汇率期货上路即将满月，期货交易所周四表示，交易以来平均单日成交量约6,500口，领先其他离岸中心。近期将积极拜访法人与赴海外推广，希望年底单日成交量可以扩大至两万口。

期货交易所董事长刘连煜在一场小型记者会中称，近日人民币波动度变大，市场避险需求增加，期货交易所也积极拜会银行、证券自营商以及上市柜企业，希望将法人避险操作的模式，自银行间的远期外汇移转至人民币汇率期货。

〞年底看两万口，我认为应该很快。〞他说。

此外，刘连煜并表示，将在10月前往香港、新加坡进行招商，希望达成台湾人民币汇率期货国际化的目标。