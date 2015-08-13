离岸人民币:台湾人民币汇率期货年底交投上看日均两万口--期交所

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月13日 - 台湾人民币汇率期货上路即将满月，期货交易所周四表示，交易以来平均单日成交量约6,500口，领先其他离岸中心。近期将积极拜访法人与赴海外推广，希望年底单日成交量可以扩大至两万口。
期货交易所董事长刘连煜在一场小型记者会中称，近日人民币波动度变大，市场避险需求增加，期货交易所也积极拜会银行、证券自营商以及上市柜企业，希望将法人避险操作的模式，自银行间的远期外汇移转至人民币汇率期货。
〞年底看两万口，我认为应该很快。〞他说。
此外，刘连煜并表示，将在10月前往香港、新加坡进行招商，希望达成台湾人民币汇率期货国际化的目标。
台湾人民币汇率期货业务已于7月20日上路。在中国银行 、中国建设银行 台北分行等八家造市者提供流动性下，交投相对活络。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”