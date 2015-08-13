《汇市简讯》日圆再次处于守势，受人民币下跌及官员讲话影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0357GMT
* 日圆处于守势，因人民币中间价再次下降，但风险偏好改善
* 日本央行政策委员会审议委员白井早由里预计消费者物价指数(CPI)升幅较晚达到目标，约在2017年3月
* 日本内阁特别经济顾问滨田宏一：中国的负面影响可藉由日本央行进一步宽松政策加以抵消
* 美元/日圆从124.07升至124.46，盘初出现日本投资人低接买盘，交投清淡
* 124.50前开始有卖单，买单在124.00之前, 124.00、50-55、125.00有大额期权
* 欧元/日圆介于138.50-85，低于隔夜高点138.86，139.00前压力沉重，上方有停止单
* 英镑/日圆区间在193.75-194.38，澳元/日圆区间在91.19-92.04，新西兰元/日圆区间在81.94-92.48(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”