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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 12:16 BJT

《汇市简讯》日圆再次处于守势，受人民币下跌及官员讲话影响

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* 日圆处于守势，因人民币中间价再次下降，但风险偏好改善

* 日本央行政策委员会审议委员白井早由里预计消费者物价指数(CPI)升幅较晚达到目标，约在2017年3月

* 日本内阁特别经济顾问滨田宏一：中国的负面影响可藉由日本央行进一步宽松政策加以抵消

* 美元/日圆从124.07升至124.46，盘初出现日本投资人低接买盘，交投清淡

* 124.50前开始有卖单，买单在124.00之前, 124.00、50-55、125.00有大额期权

* 欧元/日圆介于138.50-85，低于隔夜高点138.86，139.00前压力沉重，上方有停止单

* 英镑/日圆区间在193.75-194.38，澳元/日圆区间在91.19-92.04，新西兰元/日圆区间在81.94-92.48(完)

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