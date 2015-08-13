路透基点：亚信联创为2013年私有化收购贷款安排再融资--TRLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国软件及信息科技公司亚信联创股份有限公司将获得2亿美元五年期双边贷款，为2013年12月签署3.3亿美元贷款提供再融资。2013年贷款是用于支持公司私有化的杠杆收购。

该消息人士称，中国银行将提供此次贷款资金。

再融资条款未对外披露，因此难以与2013年贷款结构进行比较。2013年贷款分为2.5亿美元五年期分期偿还定期贷款和8,000万美元过桥贷款两部分。

分期偿还贷款部分按年不等额偿还，第一年后偿还3,000万美元，接下来三年每年偿还4,250万美元，贷款到期时一次性偿还9,250万美元。这意味着目前还有2.2亿美元未偿还贷款。

两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比率。当时这一比率为4.2倍，扣除过桥贷款后为3.2倍。

台湾银行、国泰世华银行、工银国际、马来亚银行和野村担任2013年贷款交易的牵头行兼簿记行。其它六家台资银行参与了定期贷款部分。

私有化交易的出资方包括中信资本(35.7%)、中信产业投资基金(10.8%)、及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金(超过15%)。据当时的消息人士称，新加坡淡马锡和Qatar Fund也支持这项私有化，两者各占9%股份。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)