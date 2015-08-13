马来西亚数据：第二季GDP同比增4.9%，超过预期的4.5%

上述增幅为2013年第三季度以来最低，当时的同比增幅亦为4.9%。

马来西亚第二季度经常项目盈余 收窄至76亿马币(19亿美元)，第一季度为100亿马币。

接受路透调查的经济学家预计的第二季度国内生产总值(GDP)同比增幅将放缓至4.5%，因国内需求降温且制造业出口疲软。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)