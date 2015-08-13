马来西亚数据：第二季GDP同比增4.9%，超过预期的4.5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡8月13日 - 马来西亚第二季度经济同比增长4.9%，略高于预期，未受当季商品价格以及国内需求疲软影响。
上述增幅为2013年第三季度以来最低，当时的同比增幅亦为4.9%。
该国第一季度经济同比增长5.6%。
马来西亚第二季度经常项目盈余 收窄至76亿马币(19亿美元)，第一季度为100亿马币。
接受路透调查的经济学家预计的第二季度国内生产总值(GDP)同比增幅将放缓至4.5%，因国内需求降温且制造业出口疲软。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”