中国债市动态：人民币跌势趋缓利率债向暖，但资金偏紧信用债疲弱

路透上海8月13日 - 随着中国央行周四维稳汇率的表态，人民币汇价跌势趋缓，银行间债市早盘利率债亦稍有回暖。中长期金融债收益率多下滑，其中五年国开债下行约5个基点（bp），稍早招标的进出口行新债亦受追捧，定位较低。

不过交易员并指出，信用债与利率债走势出现明显分化，买盘不济令整体表现疲弱。当前流动性趋紧，而近期隔夜资金需求中用于现券加杠杆的规模呈攀升势头，资金供给跟不上对此前走势强劲的信用债的冲击更为明显。

北京一银行交易员表示，尽管利率债上午表现尚可，但整体市场情绪仍“比较焦灼，信用债很弱，需求不行啊。”

一基金公司交易员谈到，对汇率的担忧有所减轻，市场情绪有所缓解，不过资金偏紧，令目前较高的债券杠杆承压，信用债则首当其冲，“现在就不知道银行资管（理财）还有多少钱，还有钱就继续信用债，没有就降杠杆。”

中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。 而人民币兑美元即期 在此前连续两日大跌后，今日跌幅亦明显收窄。

上海一银行交易员透露，早盘IRS（利率互换）短端较昨日小幅上行，一年幅度在2-3个个bp，长端五年则基本持稳。

一级市场方面，进出口银行上午招标的三年和10年期固息增发债，中标收益率分别为3.3580%和3.9264%，均明显低于中债估值水平；对应投标倍数为3.52倍和4.75倍。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.9250%/3.9150%，上日尾盘为3.95%/3.9301%。剩余期限近五年的国开行150213券最新报价收益率 在3.57%/3.56%，上日尾盘为3.63%/3.59%。