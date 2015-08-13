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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 12:33 BJT

日本债市：公债收益率上升，五年期公债标售需求良好

债市虽然下跌，但对于周四2.5万亿(兆)日圆(201亿美元)的五年期日债标售的需求打击不大，投标倍数由上月标售的3.2上升至3.45。

交易商表示，新的五年期日债标售吸引寻求短期债券替代品的国内银行与外资的买兴，日本央行的大规模购债计划，使得这类债券数量稀少。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.085% +0.5 0.080%

10年期公债 0.385% +3.0 0.355%

20年期公债 1.155% +2.0 1.135%

30年期公债 1.415% +2.0 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.79 -0.21 148.00

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/陈宗琦；审校 高琦/王丽鑫)

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