路透基点：奇美材料科技寻求1亿美元贷款，用于资本支出--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，偏光板制造商奇美材料科技股份有限公司正在寻求1亿美元五年期融资。
台湾银行、彰化银行、玉山银行、台北富邦银行担任牵头行兼簿记行，台湾银行同时担任额度代理行。
该笔贷款料将在未来几周启动，附带两年延期选择权。
借款人是奇美材料科技股份有限公司在昆山市的子公司。
所筹资金将用于支持在该市的两条偏光膜生产线的建设，估计成本2.98亿美元。该厂计划明年年初投产。
母公司上次入市融资是在2010年8月，当时签署了40亿台币的五年期贷款。该笔贷款分两档，A部分为至多30亿台币的分期偿还定期贷款，B部分为至多20亿台币的循环信贷。这两部分的总额不得超过40亿台币。利率为较两年期邮局储蓄利率加码27个基点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”