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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 12:45 BJT

路透基点：奇美材料科技寻求1亿美元贷款，用于资本支出--TRLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，偏光板制造商奇美材料科技股份有限公司正在寻求1亿美元五年期融资。

台湾银行、彰化银行、玉山银行、台北富邦银行担任牵头行兼簿记行，台湾银行同时担任额度代理行。

该笔贷款料将在未来几周启动，附带两年延期选择权。

借款人是奇美材料科技股份有限公司在昆山市的子公司。

所筹资金将用于支持在该市的两条偏光膜生产线的建设，估计成本2.98亿美元。该厂计划明年年初投产。

母公司上次入市融资是在2010年8月，当时签署了40亿台币的五年期贷款。该笔贷款分两档，A部分为至多30亿台币的分期偿还定期贷款，B部分为至多20亿台币的循环信贷。这两部分的总额不得超过40亿台币。利率为较两年期邮局储蓄利率加码27个基点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)

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