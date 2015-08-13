路透基点：奇美材料科技寻求1亿美元贷款，用于资本支出--TRLPC

所筹资金将用于支持在该市的两条偏光膜生产线的建设，估计成本2.98亿美元。该厂计划明年年初投产。

母公司上次入市融资是在2010年8月，当时签署了40亿台币的五年期贷款。该笔贷款分两档，A部分为至多30亿台币的分期偿还定期贷款，B部分为至多20亿台币的循环信贷。这两部分的总额不得超过40亿台币。利率为较两年期邮局储蓄利率加码27个基点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)