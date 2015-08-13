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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 12:55 BJT

泰国经济：2016财年公债与GDP之比料升至48.3%

路透曼谷8月13日 - 泰国财政部周四称，该国2016财年公共债务与国内生产总值(GDP)之比或达48.3%，需要借款6,380亿泰铢(180亿美元)以为该年赤字和投资融资。

财政部公共债务办公室副主任Theeraj Athanavanich告诉路透，财政部预计2017年公共债务与GDP之比升至51%，2018年升至52%，2019年升至53%，2020年为52%。

“上述债务水平不超过60%，仍属可控范围之内，”Theeraj Athanavanich称。

财政部数据显示，截至2015年6月，泰国公共债务与GDP之比为42.36%。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)

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