泰国经济：2016财年公债与GDP之比料升至48.3%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月13日 - 泰国财政部周四称，该国2016财年公共债务与国内生产总值(GDP)之比或达48.3%，需要借款6,380亿泰铢(180亿美元)以为该年赤字和投资融资。
财政部公共债务办公室副主任Theeraj Athanavanich告诉路透，财政部预计2017年公共债务与GDP之比升至51%，2018年升至52%，2019年升至53%，2020年为52%。
“上述债务水平不超过60%，仍属可控范围之内，”Theeraj Athanavanich称。
财政部数据显示，截至2015年6月，泰国公共债务与GDP之比为42.36%。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”