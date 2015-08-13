《特写》人民币贬值中国大妈这次不爱玩，出口企业喜获意外之礼

作者 王蕾

路透北京8月13日 - 花了半个小时在中国银行北京复兴门某网点办理完结汇业务后，做金属出口贸易的李超满心欢喜地走出银行。在人民币中间价从周二开始大幅走贬以来，他今天做的这笔单已多赚2到3个点的利润了。

和李超一样趁美元走高而结汇的出口企业家也不少，上海某银行人士称，企业结汇这两天很集中。一家上海外资行负责人也表示，近两天结汇的企业比往常多很多。

“不过我们不会选择时点结汇，一有客户付钱了，我们就会结。这个时点是运气比较好，有点天上掉馅饼的感觉。”李超表示。

就在李超怀着天上掉下馅饼的心情办理业务的时候，有两位居民来中行进行外汇投资的咨询，询问购买美元相关事宜后离开。

而一位路过中国银行的女士还在纠结人民币汇率接下来的走势，问旁边的同事：“你说是把加元换成美元还是人民币呢？”

显然，以擅长炒金、炒股而闻名于世的中国大妈，对炒外汇倒没有那么上心。

在中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并连续三天大幅下调中间价 后，中间价共已贬值4.45%。

然而三位消息人士稍早透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。

**仅为旅游和子女教育储备美元**

部分银行工作人员称，近日购入美元的中国居民人数明显增加。而这并非客户对突然来袭的人民币贬值作出及时的避险投资配置，而仅仅是为其眼前的旅游计划、子女海外教育金等储备外币。在额度限制下，习惯了人民币长期强势的中国居民对突然的下跌并不十分敏感，也略感迷茫。

“一个人每年购汇额度只能等值五万美金，因此主要用于旅游和孩子海外上学的教育金，购汇用途与以往相当。”女儿要去美国读书的李先生说。

“一年五万额度，持有等着升值是瞎扯。目前美元已经升值4%，再升值空间已经不大。”近日也购入一些美元的张先生称：“但为旅游和孩子的教育做点储备是必要的，看不准，就怕人民币再继续贬值。”

多位投资者表示，对人民币是否会继续贬值并无法拿捏。而另一方面，受限于额度限制，同时多家银行外币存款利率较低，使得多数居民持有美元的动力并不强烈。

不过随着人民币汇率市场化的进一步推进，以及居民对外投资政策的推出，越来越多的人民币投资、避险需求将出现。

外管局数据显示，今年上半年中国经常账户下服务贸易中的旅行逆差为902亿美元。是服务贸易逆差的主要来源。

**额度限制下中国居民配置美元意愿不强**

招行、农行、杭州银行等多家银行称，到网点办理外汇业务的投资者并不多，因各家银行均开通了网银业务，投资者可在家里通过网银直接买卖外汇。根据路透记者统计，各家银行每天来网点购汇的客户数量在3到10个之间，而且额度均较小，远未达到5万美元上限。

北京银行某网点内，周三购汇的人寥寥可数，一位办理人民币理财的大爷称，“我不懂外汇，就买点理财产品。”

“咨询的人挺多，但是实际购汇的人不多。”农行人士称，“不过最近有购买港币的，都是我们附近进出口银行的。可能是用于出差的，都是几千港币，额度很小。”