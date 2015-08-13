《全球汇市》澳元走坚，因人民币跌速放缓减轻焦虑情绪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 小跌0.1%，报1.1143，已脱离周三所及的一个月高点1.1215。
市场越来越多人开始怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在9月升息，这样的疑虑周三打压美元下挫。
这种不确定性更是在中国意外安排人民币贬值后升高了，因外界认为那让全球经济前景进一步蒙上阴影。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1136 1.1156 -0.18 -7.94 1.2097
美元/日圆 124.47 124.20 0.22 4.19 119.68
欧元/日圆 138.61 138.56 0.04 -4.55 144.78
美元/瑞郎 0.9767 0.9748 0.19 -1.75 0.9941
英镑/美元 1.5616 1.5612 0.03 0.28 1.5573
美元/加元 1.2984 1.2975 0.07 11.76 1.1618
澳元/美元 0.7375 0.7375 0.00 -9.71 0.8168
新西兰元/美元 0.6606 0.6613 -0.11 -15.28 0.7797
澳元/日圆 91.800 91.600 0.22 -6.07 97.750
新西兰元/日圆 82.220 82.130 0.11 -12.06 93.310
英镑/日圆 194.36 193.90 0.24 4.58 186.38
澳元/新西兰元 1.1157 1.1129 0.25 6.57 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/白云/孙国玉/张若琪 审校 王颖/王丽鑫/杜明霞/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”