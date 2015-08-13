《全球汇市》澳元走坚，因人民币跌速放缓减轻焦虑情绪

欧元兑美元 小跌0.1%，报1.1143，已脱离周三所及的一个月高点1.1215。

市场越来越多人开始怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在9月升息，这样的疑虑周三打压美元下挫。

这种不确定性更是在中国意外安排人民币贬值后升高了，因外界认为那让全球经济前景进一步蒙上阴影。