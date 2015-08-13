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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 13:11 BJT

《全球汇市》澳元走坚，因人民币跌速放缓减轻焦虑情绪

欧元兑美元 小跌0.1%，报1.1143，已脱离周三所及的一个月高点1.1215。

市场越来越多人开始怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在9月升息，这样的疑虑周三打压美元下挫。

这种不确定性更是在中国意外安排人民币贬值后升高了，因外界认为那让全球经济前景进一步蒙上阴影。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1136 1.1156 -0.18 -7.94 1.2097

美元/日圆 124.47 124.20 0.22 4.19 119.68

欧元/日圆 138.61 138.56 0.04 -4.55 144.78

美元/瑞郎 0.9767 0.9748 0.19 -1.75 0.9941

英镑/美元 1.5616 1.5612 0.03 0.28 1.5573

美元/加元 1.2984 1.2975 0.07 11.76 1.1618

澳元/美元 0.7375 0.7375 0.00 -9.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6606 0.6613 -0.11 -15.28 0.7797

澳元/日圆 91.800 91.600 0.22 -6.07 97.750

新西兰元/日圆 82.220 82.130 0.11 -12.06 93.310

英镑/日圆 194.36 193.90 0.24 4.58 186.38

澳元/新西兰元 1.1157 1.1129 0.25 6.57 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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