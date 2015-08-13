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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 13:05 BJT

更新版-****主要国家经济指标预测--8月13日****

(新增最新的日本机械订单数据)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月13日(四)
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           7月终值       +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.3%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       -0.5%     -0.1%
                                (较上年同期)                     +0.3%     +0.3%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   7月         --      -0.1%
                        (较上年同期)                               --      -6.1%
    1230 加拿大新屋价格指数                            6月       +0.1%     +0.2%
    1230 美国进口物价(较前月)                          7月       -1.1%     -0.1%
             出口物价(较前月)                                    -0.3%     -0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月8日当周        27.0      27.0
                         四周均值(万人)                            --       26.8
                   续请失业金人数(万人)         8月1日当周       224.7     225.5
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月       +0.5%     -0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%     -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月       +0.3%     +0.3%
    2245 新西兰零售销售(较前季)                     第二季         --     +2.70%
                       (较上年同期)                                --      +5.1%
     --  韩国出口(较上年同期)                    7月修正值         --      -3.3%
             进口(较上年同期)                                      --     -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差78
     --  韩国利率决定                                  8月       1.50%     1.50%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月12日(三)
    0030 澳洲消费者信心                                8月       +7.8%       -- 
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                   第二季       +0.6%     +0.6%
                         (较上年同期)                            +2.3%     +2.3%
    0300 韩国L货供额                                   8月       +9.7%       --  
    0430 日本工业生产(较前月)                    6月修正值       +1.1%       --  
             产能利用指数(较前月)                      6月       +0.7%       --  
    0645 法国经常帐收支(亿欧元)                        6月      盈余10       --  
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  6月    顺差5.96       --  
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差28.09       --  
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      7月     减少4.9   增加1.5
             按ILO标准计算的失业率         截至6月的三个月        5.6%      5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.4%     +2.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.8%     +2.8%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        6月       -0.4%     -0.2%
                       (较上年同期)                              +1.2%     +1.5%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         8月       正5.9       --  
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周       397.5       --  
             再融资指数                                        1,534.8       --  
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     6月       524.9     530.0
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          7月   赤字1,492 赤字1,320
    2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               7月        53.5       --  
    2245 新西兰食品物价指数                            7月       +0.6%       --  
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              7月        正44      正42
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月       -7.9%     -5.6%
                     (较上年同期)                               +16.6%    +16.4% 
    (完)

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