主要国家经济指标预测--8月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月14日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 44.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 39.10 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 47.40 0300 新西兰公债外资持有比例 7月 -- 64.1% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.6% 0600 德国GDP(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- 持平 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.1% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 +2.2% -1.3% (较上年同期) +3.3% +1.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.0% 0900 欧元区HICP(较前月) 7月终值 -0.6% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品与能源的HICP(较前月) -0.7% 持平 (较上年同期) +1.0% +0.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +2.1% +0.1% 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -0.9% -0.7% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.8% 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2% 产能利用率 78.0% 77.8% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 93.5 93.1 现况指数 107.0 107.2 预期指数 84.0 84.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月13日(四) -- 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -3.4% -- 进口(较上年同期) -15.3% -- 贸易收支(亿美元) 顺差77 -- -- 韩国利率决定 8月 1.50% 1.50% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% -0.5% (较上年同期) +0.2% +0.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -0.3% -- (较上年同期) -6.4% -- 1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.3% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -0.9% -1.1% 出口物价(较前月) -0.2% -0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月8日当周 27.4 27.0 四周均值(万人) 26.625 -- 续请失业金人数(万人) 8月1日当周 227.3 224.7 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.6% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.8% +0.3% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.1% +0.5% (较上年同期) +5.9% +5.2% (完)