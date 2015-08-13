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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--8月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月14日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        --       44.30
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        --       39.10
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数             8月        --       47.40
    0300 新西兰公债外资持有比例                        7月        --       64.1%
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +0.2%     +0.6%
    0600 德国GDP(较前季)                        第二季初值       +0.5%     +0.3%
                (较上年同期)                                     +1.5%     +1.1%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季        --        持平
    0800 意大利GDP(较前季)                      第二季初值       +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                   +0.5%     +0.1%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        6月       +2.2%     -1.3%
                       (较上年同期)                              +3.3%     +1.3%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第二季初值       +0.4%     +0.4%
                  (较上年同期)                                   +1.3%     +1.0%
    0900 欧元区HICP(较前月)                        7月终值       -0.6%      持平
                   (较上年同期)                                  +0.2%     +0.2%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                      -0.7%      持平
                                   (较上年同期)                  +1.0%     +0.8%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      6月       +2.1%     +0.1%
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)       7月       +0.1%     +0.4%
                                        (较上年同期)             -0.9%     -0.7%
             核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%     +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.5%     +0.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                          7月       +0.3%     +0.2%
             产能利用率                                          78.0%     77.8%
             制造业产出(较前月)                                  +0.4%     -0.1%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         8月初值        93.5      93.1
                                  现况指数                       107.0     107.2
                                  预期指数                        84.0      84.1
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月13日(四)
     --  韩国出口(较上年同期)                     7月修正值      -3.4%      -- 
             进口(较上年同期)                                   -15.3%      -- 
             贸易收支(亿美元)                                   顺差77      -- 
     --  韩国利率决定                                  8月       1.50%     1.50%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           7月终值       +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.3%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       -0.4%     -0.5%
                                (较上年同期)                     +0.2%     +0.3%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   7月       -0.3%       -- 
                        (较上年同期)                             -6.4%       -- 
    1230 加拿大新屋价格指数                            6月       +0.3%     +0.1%
    1230 美国进口物价(较前月)                          7月       -0.9%     -1.1%
             出口物价(较前月)                                    -0.2%     -0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月8日当周        27.4      27.0
                         四周均值(万人)                         26.625       -- 
                   续请失业金人数(万人)         8月1日当周       227.3     224.7
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月       +0.6%     +0.5%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%     +0.4%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月       +0.8%     +0.3%
    2245 新西兰零售销售(较前季)                     第二季       +0.1%     +0.5%
                       (较上年同期)                              +5.9%     +5.2%
   (完)

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