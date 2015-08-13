国际油市：油价企稳因美国库存减少，但中国经济忧虑仍构成压制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0522GMT，美国原油 上涨0.09美元，报每桶43.39美元。布兰特原油 上涨0.21美元，报49.87美元。
“受IEA声明和美元疲软的支撑，隔夜油价扳回稍早跌幅回升，”澳盛银行(ANZ/澳新银行)周四称。
IEA周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。
不过分析师表示，市场对需求强劲的预测有所怀疑，因中国经济增速处于数十年来最慢，迫使当局放手人民币贬值，这可能损及该国能源进口的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”