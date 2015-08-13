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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 13:51 BJT

国际油市：油价企稳因美国库存减少，但中国经济忧虑仍构成压制

0522GMT，美国原油 上涨0.09美元，报每桶43.39美元。布兰特原油 上涨0.21美元，报49.87美元。

“受IEA声明和美元疲软的支撑，隔夜油价扳回稍早跌幅回升，”澳盛银行(ANZ/澳新银行)周四称。

IEA周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。

不过分析师表示，市场对需求强劲的预测有所怀疑，因中国经济增速处于数十年来最慢，迫使当局放手人民币贬值，这可能损及该国能源进口的需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍)

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