《国际主要央行公开市场操作一览》--8月13日

路透上海8月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/12 隔夜逆回购 -644.11 0.05%

8/11 隔夜逆回购 -783.67 0.05%

8/10 隔夜逆回购 -818.06 0.05%

8/7 三天逆回购 -849.94 0.05%

8/6 隔夜逆回购 -935.08 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利称，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。谈到美国利率时，杜德利表示，希望“在不远的将来”开始收紧政策。“具体是什么时候，取决于数据，”他说，并称联储希望看到“强劲、稳定的”经济复苏。

--亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济状况基本恢复正常，美联储的升息决定应该会很快到来。 他随后对记者称，他“非常倾向于”在美联储9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。他对逐步的定义是略快于隔次会议升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/12 七天期反向交易 1.32亿美元 0.63%(固定利率)

8/11 七天期反向交易 696.743 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行在8月会议中以8-1的票数维持利率于历史低点0.5%不变，只有委员麦卡弗蒂投票支持立即行动。央行并称，强势英镑及低燃料成本将持续推低通胀，至少到明年中是如此。央行总裁卡尼表示，该央行愈发接近开始结束经济刺激举措。“开始加息的可能时点越来越近，”他对记者表示,“但具体时间无法提前预测...简言之，还要看数据表现，”他说。

--英国央行副总裁布罗德班特表示，他认为没有加息的迫切需要，因英国经济的通胀压力尚未升高。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 223,460

上周三 224,350

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当期变化 -890

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持大规模刺激政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便没有额外的货币宽松，通胀也会达到2%的目标水准。

--日本央行总裁黑田东彦发出警告称，若油价持续下滑，要实现2%通胀目标的时间恐怕要推后。不过他强调道，央行将不会再次扩大刺激规模，除非油价疲势久拖不决，令企业不敢提价并遏制通胀全面上升。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,577.5亿台币定存单，包含300亿台币的两年期定存单。若较当日存单到期金额2,360.5亿台币，存单发行余额增217亿。

--台湾央行周二调降委托银行代收隔夜拆款利率，自上日的0.388%调降至0.386%。根据资料，这是逾三年来央行首见主导隔拆利率变动。分析师则认为，调幅微小，但央行主导短率走低意图明显，宣示政策持续宽松。

--台湾央行周二公布，共发行5,564亿台币定存单，较当日存单到期金额5,573亿台币，存单发行余额减9亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,636亿台币定存单。较当日存单到期金额2,640.50亿台币，存单发行余额减4.5亿。