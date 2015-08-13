欧股业绩：雀巢上半年营收略低于预估，受印度召回事件影响

路透苏黎世8月13日 - 雀巢(Nestle) 周四公布了略弱于预估的半年度销售业绩，受印度市场召回美极(Maggi)快熟面影响。

雀巢是全球最大的包装食品公司，旗下品牌有雀巢咖啡、奇巧(KitKat)和Perrier。该公司公布，截至6月的上半年营收428.4亿瑞郎(438.7亿美元)；根据路透调查，分析师平均预估的上半年营收为429.5瑞郎。

净利润为45亿瑞郎，不及分析师平均预估的47.4亿。