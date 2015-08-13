欧股业绩：雀巢上半年营收略低于预估，受印度召回事件影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世8月13日 - 雀巢(Nestle) 周四公布了略弱于预估的半年度销售业绩，受印度市场召回美极(Maggi)快熟面影响。
雀巢是全球最大的包装食品公司，旗下品牌有雀巢咖啡、奇巧(KitKat)和Perrier。该公司公布，截至6月的上半年营收428.4亿瑞郎(438.7亿美元)；根据路透调查，分析师平均预估的上半年营收为429.5瑞郎。
净利润为45亿瑞郎，不及分析师平均预估的47.4亿。
正如所有消费食品公司一样，雀巢也在苦于应对销售放缓，因为中国、巴西等一度火热的经济体有所降温，而欧洲消费者购物心态依然谨慎。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。