新兴汇市：亚币受人民币跌势放缓支撑上涨，央行言论提振马币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 124.45 124.21 -0.19 -3.85 1 19.66 坡元 1.3945 1.3986 +0.29 -4.91 1 .3260 台币 32.200 32.465 +0.82 -1.50 3 1.718 韩元 1172.86 1190.80 +1.53 -6.27 10 99.30 泰铢 35.17 35.37 +0.57 -6.45 32.90 菲律宾披索 46.09 46.26 +0.37 -2.97 44.72 印尼卢比 13745.00 13780.00 +0.25 -9.93 123 80.00 印度卢比 64.93 64.77 -0.24 -2.92 63.03 马币 4.0050 4.0395 +0.86 -12.70 3 .4965 人民币 6.4142 6.3870 -0.42 -3.28 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪/陈宗琦；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”