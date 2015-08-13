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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:19 BJT

新兴汇市：亚币受人民币跌势放缓支撑上涨，央行言论提振马币

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    日圆            124.45    124.21   -0.19   -3.85    1
19.66
    坡元            1.3945    1.3986   +0.29   -4.91    1
.3260
    台币          32.200    32.465   +0.82   -1.50    3
1.718
    韩元           1172.86   1190.80   +1.53   -6.27   10
99.30
    泰铢             35.17     35.37   +0.57   -6.45     
32.90
    菲律宾披索       46.09     46.26   +0.37   -2.97     
44.72
    印尼卢比      13745.00  13780.00   +0.25   -9.93  123
80.00
    印度卢比       64.93     64.77   -0.24   -2.92     
63.03
    马币            4.0050    4.0395   +0.86  -12.70    3
.4965
    人民币          6.4142    6.3870   -0.42   -3.28    6
.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/张若琪/陈宗琦；审校 于春红)

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