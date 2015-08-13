更新版 1-欧股业绩：雀巢上半年营收下滑且低于预估，维持全年财测不变

上半年自体业务成长4.5%。

所有消费食品企业都正遭受全球市场迟滞带来的影响，但雀巢还需面对该公司特有的问题，其美国冷冻食品业务销售下降，中国业绩也退步。

此外，雀巢印度分公司上个月公布第二季营收下滑20%，此前该公司因食品安全疑虑在印度市场将美极方便面下架。

“我们在印度将美极方便面下架，这对自体业务成长带来负面冲击，这个影响将持续到下半年。我们正和当局全面交涉，致力重新推出这个产品。”雀巢周四称。

印度政府已代表消费者对雀巢印度分公司提出诉讼，求偿64亿卢比(9,900万美元)。

根据StarMine，雀巢12个月预估市盈率(本益比)约21倍，基本上和达能(Danone) 、联合利华(Unilever) 等竞争对手差不多。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云/于春红)