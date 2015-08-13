台湾股市：小幅收涨因人民币跌幅收敛，金管会祭措施及美股止跌走稳

路透台北8月13日 - 台湾股市周四小幅收涨。分析师表示，主要是受今天人民币贬幅收敛，加上台湾金管会调高上市柜公司融券保证金成数至120%，及美股止稳等激励。

大盘加权股价指数 收涨0.34%或28.36点，报8,311.74点。今日成交初值 为874.14亿台币，上交易日修正后为967.32亿台币。

〞明天指数可望持续反弹，投资人可逢低承接基本面佳、短线跌深的个股。〞新光投信协理谢学云说。

凯基投顾分析师张明祥则表示，今天台股止跌小涨，主因是台湾金管会祭出今起上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%的措施，以减轻融资断头卖压，亦宣示政策面不希望看到台股续跌。

但他认为，整体而言，台股因基本面不佳，指数尚未出现止跌讯号；惟随财报公布告一段落，短线跌幅已深且有基本面支撑的个股有机会反弹。

分析师预估，明日台股指数暂看8,320-8,500点。

为因应台股 重跌至一年半低位，台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，自13日(周四)，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%。这将提高融券放空的成本，不利空头。