《分析师观点2》台湾今年GDP成长率下修至六年低位，不排除年底降息

路透台北8月14日 - 台湾主计总处周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。分析师料9月底前央行不至于会降息。

主计总处指出，受出口不佳拖累，因而下修经济成长率预估值，但民间消费与政府支出优于预期。对于明年出口展望，由于中国大陆提高供应链自主率，使得产业竞争加剧，出口不确定性仍高。

台湾央行第二季全体理监事会议，连续16季维持重贴现率于1.875%不变。不过台湾央行近期一连串导引短率向下的举措，引发市场对央行降息的槪率升高。

台湾央行本周出现连续调降委托银行收受隔夜资金利率的动作，尽管调幅微小，短率已然向下。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次(5月)预估

2015年GDP年增率 1.56 3.28

2015年CPI年增率 -0.19 0.13

2015年出口年增率 -7.10 -2.62

2015年进口年增率 -12.76 -8.75

**市场评论**

--兆丰证券分析师 李志安：

原以为全年GDP调降到2%就已经很过分，没想到主计总处自我了断。外贸实在糟透了，主计处这样估算属于悲观的修正，也许还会再调回来。接下来要观察美国9月会不会升息，我认为可能会延宕到明年第二季，倘若如此，就要留意台湾央行可能会趁机降息。因为从全球经济不振，油价、原物料持续下跌，且中国若将猪肉价格拿掉，物价也是下跌的趋势来看，这是典型的停滞型通缩。

--元大投顾分析师 戴玺庭：

预估影响第二季GDP成长不佳的不利因素，包含油价持续破底、7月商品价格下跌等还会延续到第三季，我们预估第三季GDP成长率在1.2%，第四季会稍微好一些，约1.70-1.80%。估全年GDP成长预估在1.7%。景气不好，最近央行开始引导拆款利率等短率走低，刺激景气，料9月底不至于降息，年底不排除降息的可能性。

--富邦金分析师 罗玮：

国内GDP成长不好，主要是受美国消费支出增成长有限、国际油价下跌冲击台湾出口，再加上中国大陆经济下行，及台湾的股市下跌、房市不低迷等影响到国内消费。另美国联邦储备理事会FED预估9月将升息，资金撤出新兴市场，影响到各行各业的表现。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 跌0.07%，报8,305.64点。

--台币兑美元 收贬0.2分，报32.368。

--台湾指标10年期公债104/5 殖利率收跌2.99个基点，报1.2022%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连16季维持利率不变。