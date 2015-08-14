《分析师观点2》台湾今年GDP成长率下修至六年低位，不排除年底降息

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月14日 - 台湾主计总处周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。分析师料9月底前央行不至于会降息。
主计总处指出，受出口不佳拖累，因而下修经济成长率预估值，但民间消费与政府支出优于预期。对于明年出口展望，由于中国大陆提高供应链自主率，使得产业竞争加剧，出口不确定性仍高。
台湾央行第二季全体理监事会议，连续16季维持重贴现率于1.875%不变。不过台湾央行近期一连串导引短率向下的举措，引发市场对央行降息的槪率升高。
台湾央行本周出现连续调降委托银行收受隔夜资金利率的动作，尽管调幅微小，短率已然向下。
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 上次(5月)预估
2015年GDP年增率 1.56 3.28
2015年CPI年增率 -0.19 0.13
2015年出口年增率 -7.10 -2.62
2015年进口年增率 -12.76 -8.75
**市场评论**
--兆丰证券分析师 李志安：
原以为全年GDP调降到2%就已经很过分，没想到主计总处自我了断。外贸实在糟透了，主计处这样估算属于悲观的修正，也许还会再调回来。接下来要观察美国9月会不会升息，我认为可能会延宕到明年第二季，倘若如此，就要留意台湾央行可能会趁机降息。因为从全球经济不振，油价、原物料持续下跌，且中国若将猪肉价格拿掉，物价也是下跌的趋势来看，这是典型的停滞型通缩。
--元大投顾分析师 戴玺庭：
预估影响第二季GDP成长不佳的不利因素，包含油价持续破底、7月商品价格下跌等还会延续到第三季，我们预估第三季GDP成长率在1.2%，第四季会稍微好一些，约1.70-1.80%。估全年GDP成长预估在1.7%。景气不好，最近央行开始引导拆款利率等短率走低，刺激景气，料9月底不至于降息，年底不排除降息的可能性。
--富邦金分析师 罗玮：
国内GDP成长不好，主要是受美国消费支出增成长有限、国际油价下跌冲击台湾出口，再加上中国大陆经济下行，及台湾的股市下跌、房市不低迷等影响到国内消费。另美国联邦储备理事会FED预估9月将升息，资金撤出新兴市场，影响到各行各业的表现。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 跌0.07%，报8,305.64点。
--台币兑美元 收贬0.2分，报32.368。
--台湾指标10年期公债104/5 殖利率收跌2.99个基点，报1.2022%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连16季维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)