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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:37 BJT

新兴汇市：印度卢比兑美元跌至65略下方，印度央行似已干预汇市

路透孟买8月13日 - 印度卢比兑美元 周四跌至65卢比略下方，自2013年9月以来首次跌破65水准，在中国本周令人民币贬值后，卢比持续下跌。

交易商称，印度央行可能在65卢比左右抛售了美元，以放缓卢比跌势。

卢比兑美元最新报64.92，此前低见65.0050，为2013年9月以来最低位。周三收报64.77/78。(完)

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