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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:48 BJT

《全球汇市》美元持稳，人民币贬值步伐放缓安抚市场情绪

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1117 1.1156 -0.35 -8.10 1.2097

美元/日圆 124.53 124.20 0.27 4.24 119.68

欧元/日圆 138.44 138.56 -0.09 -4.67 144.78

美元/瑞郎 0.9778 0.9748 0.31 -1.64 0.9941

英镑/美元 1.5619 1.5612 0.04 0.30 1.5573

美元/加元 1.2990 1.2975 0.12 11.81 1.1618

澳元/美元 0.7357 0.7375 -0.24 -9.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6594 0.6613 -0.29 -15.43 0.7797

澳元/日圆 91.620 91.600 0.02 -6.25 97.750

新西兰元/日圆 82.120 82.130 -0.01 -12.17 93.310

英镑/日圆 194.50 193.90 0.31 4.66 186.38

澳元/新西兰元 1.1147 1.1129 0.16 6.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/高琦/陈宗琦；审校 白云/张若琪/杜明霞)

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