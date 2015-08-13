《汇市简讯》美元/日圆向上测试200小时移动均线，21日均线是关键

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0631 GMT
* 美元/日圆自低点123.79反弹，测试近200小时移动均线水准124.50
* 周三出现空头蜡烛型态，但没有收在21日移动均线切入位124.14下方
* 需收在124.14下方，才能确证偏空讯号。市场人士今日聚焦均线
* 日线慢性随机指标正缓步下移
* 或许可以开始考虑在美元回升向昨日高点125.28日圆时逢高卖出
* 技术图(link.reuters.com/zad45w)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”