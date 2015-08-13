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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆向上测试200小时移动均线，21日均线是关键

0631 GMT

* 美元/日圆自低点123.79反弹，测试近200小时移动均线水准124.50

* 周三出现空头蜡烛型态，但没有收在21日移动均线切入位124.14下方

* 需收在124.14下方，才能确证偏空讯号。市场人士今日聚焦均线

* 日线慢性随机指标正缓步下移

* 或许可以开始考虑在美元回升向昨日高点125.28日圆时逢高卖出

* 技术图(link.reuters.com/zad45w)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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