新西兰企业：恒天然评级面临下调风险，因乳品价格大跌且负债高-标普

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 标准普尔给予恒天然评级展望为负向
* 全球乳品价格自2015年初下跌40%
* 恒天然称正采取行动强化财务
路透惠灵顿8月13日 - 信用评等机构标准普尔周四表示，全球最大乳制品出口商--新西兰的恒天然正面临信用评级遭到下调的风险，因债务水准偏高，且全球乳品价格大跌，而恒天然称已经正在解决相关疑虑。
自今年以来全球乳制品价格已经下跌超过40%，因中国买气转淡，而其他生产国扩产。恒天然掌握全球约三分之一的乳制品交易。
恒天然藉由收购中国配方奶制造商贝因美 扩大经营中国市场。截至去年7月31日，恒天然的借款约75亿新西兰元(49.6亿美元)，负债/股本之比为51%，借款是用于融通收购贝因美股权，并增加额外的乳品处理能力。
“高负债水准反映出收购中国贝因美的规模庞大，加上资本支出达到高峰，在乳品价格循环达到低点之际，恒天然的主要信用指标短期将面临压力，”标准普尔信用分析师在一份声明稿中指出。
“若我们决定调降评等，预料降幅不会超过一个级距。”
标准普尔目前给予恒天然的长期债信评等为“A”，短期债信评等为“A-1”，评等展望为负向。若债信评等遭下调，借款成本将会升高。
恒天然表示，该公司已经采取行动强化财务，做法包括降低资本支出、调降给供应商的预付款、并缩减业务成本。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”