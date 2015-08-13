新西兰企业：恒天然评级面临下调风险，因乳品价格大跌且负债高-标普

* 标准普尔给予恒天然评级展望为负向

* 全球乳品价格自2015年初下跌40%

* 恒天然称正采取行动强化财务

路透惠灵顿8月13日 - 信用评等机构标准普尔周四表示，全球最大乳制品出口商--新西兰的恒天然正面临信用评级遭到下调的风险，因债务水准偏高，且全球乳品价格大跌，而恒天然称已经正在解决相关疑虑。

自今年以来全球乳制品价格已经下跌超过40%，因中国买气转淡，而其他生产国扩产。恒天然掌握全球约三分之一的乳制品交易。

恒天然藉由收购中国配方奶制造商贝因美 扩大经营中国市场。截至去年7月31日，恒天然的借款约75亿新西兰元(49.6亿美元)，负债/股本之比为51%，借款是用于融通收购贝因美股权，并增加额外的乳品处理能力。

“高负债水准反映出收购中国贝因美的规模庞大，加上资本支出达到高峰，在乳品价格循环达到低点之际，恒天然的主要信用指标短期将面临压力，”标准普尔信用分析师在一份声明稿中指出。

“若我们决定调降评等，预料降幅不会超过一个级距。”

标准普尔目前给予恒天然的长期债信评等为“A”，短期债信评等为“A-1”，评等展望为负向。若债信评等遭下调，借款成本将会升高。