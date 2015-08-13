《汇市简讯》欧元/美元自双顶回撤，1.1093是关键

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0644 GMT
* 中国忧虑缓解，在谨慎市场氛围下，欧元/美元从1.12上方的高点回撤
* 欧元/美元上日高点仅比7月10日高点1.1216低一个点子
* 目前已经跌出很薄的日线云区，来到低点1.1118
* 55日移动均线切入位1.1093是关键，若跌破这里，将打开跌向1.10下方的走势
* 需要向下修正，但不知道紧张的市场能否这样做
* 技术图(link.reuters.com/hub45w)
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。