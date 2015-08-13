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市场报道 | 2015年 8月 13日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元自双顶回撤，1.1093是关键

0644 GMT

* 中国忧虑缓解，在谨慎市场氛围下，欧元/美元从1.12上方的高点回撤

* 欧元/美元上日高点仅比7月10日高点1.1216低一个点子

* 目前已经跌出很薄的日线云区，来到低点1.1118

* 55日移动均线切入位1.1093是关键，若跌破这里，将打开跌向1.10下方的走势

* 需要向下修正，但不知道紧张的市场能否这样做

* 技术图(link.reuters.com/hub45w)

(编译 高琦 审校 张明钧)

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