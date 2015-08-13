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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 14:58 BJT

澳洲股市：收高，银行与矿产类股提供支撑

路透悉尼8月13日 - 澳洲股市周四缩减涨幅，收高0.1%，银行与矿产类股提供支撑，但中国央行表示人民币无持续贬值基础后，投资者持审慎态度。

澳洲矿业巨擘必和必拓 上涨1.2%，金矿企业Newcrest 上扬近3%。电讯类股下跌，Telstra 下挫2.24%。

S&P/ASX 200指数上涨5.8点，收报5,387.9点，结束两日跌势。该指标股指周三下跌1.7%，创七个月以来最低收盘位。(完)

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