澳洲股市：收高，银行与矿产类股提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月13日 - 澳洲股市周四缩减涨幅，收高0.1%，银行与矿产类股提供支撑，但中国央行表示人民币无持续贬值基础后，投资者持审慎态度。
澳洲矿业巨擘必和必拓 上涨1.2%，金矿企业Newcrest 上扬近3%。电讯类股下跌，Telstra 下挫2.24%。
S&P/ASX 200指数上涨5.8点，收报5,387.9点，结束两日跌势。该指标股指周三下跌1.7%，创七个月以来最低收盘位。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”