日本股市：日经指数收涨，之前中国央行表态安抚市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月13日 - 日本股市日经指数周四上涨，之前中国央行安抚市场，称人民币没有进一步贬值的基础，促使防守类股迎来买回盘。
日经指数 涨1.0%至20,595.55点，早盘该指数一直处在平盘下方。东证股价指数(TOPIX) 收高0.1%报1,667.95点，下跌与上涨个股之比为927/830。
投资者买回公用事业类股票 、制药股 和食品类股 。这些都是之前遭遇卖压的板块。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”