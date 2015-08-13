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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 15:03 BJT

日本股市：日经指数收涨，之前中国央行表态安抚市场

路透东京8月13日 - 日本股市日经指数周四上涨，之前中国央行安抚市场，称人民币没有进一步贬值的基础，促使防守类股迎来买回盘。

日经指数 涨1.0%至20,595.55点，早盘该指数一直处在平盘下方。东证股价指数(TOPIX) 收高0.1%报1,667.95点，下跌与上涨个股之比为927/830。

投资者买回公用事业类股票 、制药股 和食品类股 。这些都是之前遭遇卖压的板块。(完)

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