全球金市：美元走强打压金价小跌，不过仍持于三周高点附近

0635GMT时，现货金 跌0.4%至1,120.80美元，稍早涨至7月20日以来最高位1,126.31美元。美元指数 涨0.3%。

美国12月期金 下滑0.3%，报1,120.40美元。

人民币兑美元即期 周四小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。 消息人士暗示人民币面临贬值约10%的压力。

世界黄金协会(WGC)周四公布的报告显示，第二季黄金需求降至六年低位，因金价走势平淡，而且股市收益前景更佳遏制了黄金需求。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓增0.6%至2,160万盎司，在连日减少、持仓降至2008年9月以来最低水准后首升。

现货钯金 下跌0.4%至620.25美元，稍早触及两周高位627美元；现货铂金 持稳于995.25美元，白银 跌0.5%，至15.41美元。(完)

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