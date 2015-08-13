全球金市：美元走强打压金价小跌，不过仍持于三周高点附近

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0635GMT时，现货金 跌0.4%至1,120.80美元，稍早涨至7月20日以来最高位1,126.31美元。美元指数 涨0.3%。
美国12月期金 下滑0.3%，报1,120.40美元。
人民币兑美元即期 周四小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。 消息人士暗示人民币面临贬值约10%的压力。
世界黄金协会(WGC)周四公布的报告显示，第二季黄金需求降至六年低位，因金价走势平淡，而且股市收益前景更佳遏制了黄金需求。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓增0.6%至2,160万盎司，在连日减少、持仓降至2008年9月以来最低水准后首升。
现货钯金 下跌0.4%至620.25美元，稍早触及两周高位627美元；现货铂金 持稳于995.25美元，白银 跌0.5%，至15.41美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”