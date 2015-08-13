路透基点：Lend Lease将20亿坡元项目贷款案回复日期延至月底--TRLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，澳洲地产集 团Lend Lease Corp将20亿坡元(14.3亿美元)四年期子弹式贷款的银行回 复日期延长至月底左右。贷款将用于新加坡Paya Lebar项目的融资。 消息人士称，迄今为止至少三家银行已承诺参贷，另有几家银行仍在 走审批程序。 牵头行兼簿记行星展银行、华侨银行、三井住友银行不等额承销。 是次贷款综合收益在100-200基点区间的中段。 Lend Lease与主权基金阿布扎比投资局的合资公司以16.72亿坡元的 最高投标价格，赢得新加坡政府土地销售计划下的大型多用途地块招标。 根据消息人士和当地媒体报导，Lend Lease拥有合资公司30%股权， 阿布扎比投资局拥有其余股权。 该地块可容纳16.5万平方米的房地产项目，包括办公楼宇以及零售和 住宅/酒店式公寓。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)