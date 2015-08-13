离岸人民币：港交所人民币期货合约成交创新高，周五起上调按金水平

路透香港8月13日 - 离岸人民币汇价连日大幅波动，香港交易及结算所（港交所） 旗下期货交易所周三的人民币期货合约创出单日成交新高，期交所随即宣布周五（14日）起分阶段上调合约按金水平。

期交所的声明称，周五起人民币货币期货合约（USD/CNH）的基本按金及维持按金分别升至17,310元及13,850元，原为11,780及9,420元，升幅达47%。

第二阶段即自下周二（18日）起基本按金及维持按金再上调32%，至22,830元及18,270元。换言之，经调整的基本按金较现行水平上升94%。

期交所强调，以上按金是最低按金水平，交易所参与者应评估个别客户的财政状况，订定实际收取的按金。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，导致全球汇市连日波动。

期交所人民币期货于8月12日录得8,061张合约成交，为自2012年9月中推出以来单日成交量新高。8月以来，人民币期货合约累计成交总数15,152张，平均每日1,894张，较7月平均每日691张成交明显增加。

离岸人民币兑美元即期 周四跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。 （完）

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