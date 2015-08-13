离岸人民币：港交所人民币期货合约成交创新高，周五起上调按金水平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月13日 - 离岸人民币汇价连日大幅波动，香港交易及结算所（港交所） 旗下期货交易所周三的人民币期货合约创出单日成交新高，期交所随即宣布周五（14日）起分阶段上调合约按金水平。
期交所的声明称，周五起人民币货币期货合约（USD/CNH）的基本按金及维持按金分别升至17,310元及13,850元，原为11,780及9,420元，升幅达47%。
第二阶段即自下周二（18日）起基本按金及维持按金再上调32%，至22,830元及18,270元。换言之，经调整的基本按金较现行水平上升94%。
期交所强调，以上按金是最低按金水平，交易所参与者应评估个别客户的财政状况，订定实际收取的按金。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，导致全球汇市连日波动。
期交所人民币期货于8月12日录得8,061张合约成交，为自2012年9月中推出以来单日成交量新高。8月以来，人民币期货合约累计成交总数15,152张，平均每日1,894张，较7月平均每日691张成交明显增加。
离岸人民币兑美元即期 周四跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。 （完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”