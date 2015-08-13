欧洲政经：德国愿意就希腊债务援助进行谈判，但不考虑扣减--副财长

路透柏林8月13日 - 德国副财长Jens Spahn周四对德国广播电台表示，德国已经准备好就希腊债务援助进行谈判，比如延长贷款期限或是放松条款，但债务扣减绝对不在考虑范围内。

“所谓的扣减是不合法的，那样做等于放弃了一部分债务...但根据目前的债务援助条款，可以商谈延期、一段时期内停止利息支付或赎回支付，这些都是我们可以讨论的，我们一贯就是这样表态。”Spahn对德国广播电台说道。

对于希腊与债权人达成的协议草案，Spahn还淡化了德国政府内部对此方案的分歧，称在希腊实现一些特定条件的情形下，政府人员在与希腊达成协议时又形成了一致。

他还指出，一些悬而未决的问题，比如私有化和银行资本重组，需要在本周获得解决，对于德国而言，国际货币基金组织(IMF)参与其中是非常重要的。（完）