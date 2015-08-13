金属期市：伦敦期铜连两日走高，人民币跌势放缓协助稳定信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。
美元指数 持于一个月低位上方，因人民币跌势放缓，缓解了中国将令人民币大幅贬值以获得竞争优势的忧虑。
但铜价仍面临压力，因智利国家铜业公司(Codelco) 的合同工决定暂停罢工。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”