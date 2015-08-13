金属期市：伦敦期铜连两日走高，人民币跌势放缓协助稳定信心

三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

美元指数 持于一个月低位上方，因人民币跌势放缓，缓解了中国将令人民币大幅贬值以获得竞争优势的忧虑。

但铜价仍面临压力，因智利国家铜业公司(Codelco) 的合同工决定暂停罢工。(完)

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