欧股业绩：蒂森克虏伯第三季获利跳升37%，受电梯与钢铁业务提振

路透法兰克福8月13日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 公布季度营业利润跳升逾33%，在电梯与欧洲钢铁部门提振下，业绩优于预估。

这样的业绩证明了蒂森克虏伯继续由钢铁业转型为多元化工业产品集团的努力有所收获，该公司也同时受助于精简业务以及缩减成本，从而缴出近四年来最佳成绩。

“获利进一步改善，反映出我们执行提升效率举措的进展，”执行长Heinrich Hiesinger周四表示。

0755GMT，蒂森克虏伯股价上涨2.4%；德股DAX指数 开盘大涨1.6%，目前涨幅略为缩小，但仍上扬逾1%。

蒂森克虏伯第三季经调整后息税前利润(EBIT)大增37%，至5.39亿欧元(6.02亿美元)，高于路透调查的最高预估，也轻易超越4.91亿欧元的预估均值。