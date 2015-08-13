欧股业绩：蒂森克虏伯第三季获利跳升37%，受电梯与钢铁业务提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福8月13日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 公布季度营业利润跳升逾33%，在电梯与欧洲钢铁部门提振下，业绩优于预估。
这样的业绩证明了蒂森克虏伯继续由钢铁业转型为多元化工业产品集团的努力有所收获，该公司也同时受助于精简业务以及缩减成本，从而缴出近四年来最佳成绩。
“获利进一步改善，反映出我们执行提升效率举措的进展，”执行长Heinrich Hiesinger周四表示。
0755GMT，蒂森克虏伯股价上涨2.4%；德股DAX指数 开盘大涨1.6%，目前涨幅略为缩小，但仍上扬逾1%。
蒂森克虏伯第三季经调整后息税前利润(EBIT)大增37%，至5.39亿欧元(6.02亿美元)，高于路透调查的最高预估，也轻易超越4.91亿欧元的预估均值。
尽管业绩好于预期，该集团仍维持9月底止年度经调整后EBIT的目标于16-17亿欧元不变，高于上年同期13.3亿欧元。该公司表示，营收料增长5%左右。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。