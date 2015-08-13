版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 16:07 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月13日

路透香港8月13日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:06时，1
 港元=0.82502人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为37.11%，高于上交易日收盘的35.93%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.79      5.25      1.11
 建设银行                                          6.02      6.22      1.17
 中国银行                                          4.39      4.10      1.30
 农业银行                                          3.45      3.44      1.22
 招商银行                                         17.85     20.70      1.05
 中信银行                                          7.63      5.43      1.70
 交通银行                                          6.80      6.68      1.23
 民生银行                                          9.12      8.72      1.27
 中国人寿                                         28.32     28.85      1.19
 中国平安                                         34.07     43.40      0.95
 中国太保                                         25.58     32.60      0.95
 中信证券                                         22.16     21.30      1.26
 新华人寿                                         44.85     33.65      1.62
 海通证券                                         17.25     14.02      1.49
 华能国际                                         11.20      9.21      1.47
 大唐发电                                          7.54      3.36      2.72
 华电国际                                          9.33      7.13      1.59
 中煤能源                                         10.50      3.89      3.27
 中国神华                                         20.57     15.64      1.59
 中国石油                                         11.01      7.43      1.80
 兖州煤业                                         12.91      4.63      3.38
 中国石化                                          6.07      5.82      1.26
 上海石化                                          8.60      3.14      3.32
 中海油服                                         22.62     10.04      2.73
 仪征化纤                                          9.46      2.79      4.11
 中国铝业                                          7.42      3.01      2.99
 江西铜业                                         18.05     10.98      1.99
 洛阳钼业                                         16.61      5.35      3.76
 紫金矿业                                          4.65      2.29      2.46
 马钢股份                                          4.60      2.18      2.56
 鞍钢股份                                          6.48      4.37      1.80
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.64
 海螺水泥                                         20.92     26.85      0.94
 洛阳玻璃                                         32.57      7.04      5.61
 京城机电                                         13.29      5.40      2.98
 中联重科                                          7.51      4.13      2.20
 金隅股份                                         10.56      6.62      1.93
 中国国航                                         11.22      7.01      1.94
 东方航空                                         11.15      5.33      2.54
 南方航空                                         11.80      6.30      2.27
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.85
 中海集运                                          8.73      3.11      3.40
 中集集团                                         26.95     16.90      1.93
 中海发展                                         11.08      5.49      2.45
 宁沪高速                                          8.40      9.89      1.03
 深高速                                            8.32      5.31      1.90
 成渝高速                                          6.00      3.07      2.37
 皖通高速                                         11.34      6.57      2.09
 广深铁路                                          6.12      3.90      1.90
 中国南车                                         15.72     10.08      1.89
 中国交建                                         16.09     10.88      1.79
 中国铁建                                         18.18     12.04      1.83
 中国中铁                                         14.97      8.09      2.24
 长城汽车                                         33.63     23.20      1.76
 比亚迪                                           63.84     36.00      2.15
 广汽集团                                         18.72      6.33      3.58
 青岛啤酒                                         39.54     42.25      1.13
 白云山                                           32.19     21.10      1.85
 新华制药                                         12.15      5.00      2.95
 海信科龙                                         11.36      5.69      2.42
 南京熊猫                                         21.05      6.72      3.80
 晨鸣纸业                                          8.75      4.02      2.64
 上海医药                                         22.32     18.40      1.47
 中兴通讯                                         21.36     17.76      1.46
 东方电气                                         18.28     10.98      2.02
 潍柴动力                                         25.61     10.94      2.84
 东北电气                                          6.20      2.17      3.46
 广船国际                                         57.34     24.00      2.90
 经纬纺机                                         17.50     11.10      1.91
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.04
 一拖股份                                         14.28      5.64      3.07
 北辰实业                                          6.54      2.49      3.18
 创业环保                                         12.44      4.97      3.03
 中国中冶                                          8.51      3.12      3.31
 金风科技                                         18.54     15.42      1.46
 丽珠                                             69.45     40.00      2.10
 万科                                             14.88     18.60      0.97
 郑煤机                                            9.81      4.30      2.77
 大连港                                            7.11      2.86      3.01
 山东墨龙                                         11.05      3.40      3.94
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.10
 复星医药                                         26.85     22.60      1.44
 光大银行                                          4.56      4.16      1.33
 东江环保                                         21.84     14.54      1.82
 上海电气                                         15.12      5.04      3.64
 广发证券                                         19.15     14.98      1.55
 华泰证券                                         19.31     15.64      1.50
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐