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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 16:19 BJT

路透基点：中升集团增加贷款规模至2.5亿美元--TRLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，汽车经销商
中升集团控股有限公司 (Zhongsheng Group Holdings Ltd)已将其三年期
定期贷款规模增加至2.5亿美元，最初目标位1.5亿美元。
    
    该笔交易包含2.1385亿美元，1.95亿港元和1,000万欧元三部分。
    
    星展银行是唯一的牵头行兼簿记行，融资案吸引到其他17家银行参与
。该笔贷款提供的最高综合收益为397个基点，利率较伦敦银行间拆放款
利率(Libor)加码321个基点，平均年限为2.625年。贷款担保人为中升集
团的海外子公司。
    
    香港上市的中升集团是中国国内的汽车经销商，专注于高档和中高档
品牌。(完)
    
      
    

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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