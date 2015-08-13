路透基点：中升集团增加贷款规模至2.5亿美元--TRLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，汽车经销商 中升集团控股有限公司 (Zhongsheng Group Holdings Ltd)已将其三年期 定期贷款规模增加至2.5亿美元，最初目标位1.5亿美元。 该笔交易包含2.1385亿美元，1.95亿港元和1,000万欧元三部分。 星展银行是唯一的牵头行兼簿记行，融资案吸引到其他17家银行参与 。该笔贷款提供的最高综合收益为397个基点，利率较伦敦银行间拆放款 利率(Libor)加码321个基点，平均年限为2.625年。贷款担保人为中升集 团的海外子公司。 香港上市的中升集团是中国国内的汽车经销商，专注于高档和中高档 品牌。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)