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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 16:37 BJT

《全球汇市》美元获得喘息之机，中国央行表态淡化货币战争疑虑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1117 1.1156 -0.35 -8.10 1.2097

美元/日圆 124.52 124.20 0.26 4.24 119.68

欧元/日圆 138.45 138.55 -0.07 -4.66 144.77

美元/瑞郎 0.9772 0.9748 0.25 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.5620 1.5612 0.05 0.30 1.5573

美元/加元 1.2988 1.2975 0.10 11.79 1.1618

澳元/美元 0.7348 0.7375 -0.37 -10.04 0.8168

新西兰元/美元 0.6581 0.6613 -0.48 -15.60 0.7797

欧元/瑞郎 1.0864 1.0884 -0.18 -9.66 1.2026

欧元/英镑 0.7116 0.7149 -0.46 -8.24 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4779 9.5937 -1.21 0.73 9.4688

美元/挪威克朗 8.1371 8.1507 -0.17 8.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/孙茉莉/陈宗琦；审校 张明钧/王洋/于春红)

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