《路透晚报》--8月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨，之前中国央行表态安抚市场

日本股市日经指数周四上涨，之前中国央行安抚市场，称人民币没有进一步贬值的基础，促使防守类股迎来买回盘。日经指数涨1.0%至20,595.55点，早盘该指数一直处在平盘下方。东证股价指数(TOPIX)收高0.1%报1,667.95点，下跌与上涨个股之比为927/830。

--中国股市：沪综指震荡收涨1.8%，人民币贬值负面影响开始消退

沪综指震荡收涨1.8%。分析师指出，受人民币兑美元中间价连三日大幅贬值影响，大盘盘中再现震荡，而随着人民币汇率逐步企稳，股指盘中现V形反转，尾盘大幅拉升翻红上涨。惟盘中热点继续频繁转换，前期涨幅较大个股续见抛压，预计短线大盘仍有望震荡上行，下一压力位在4,000点。沪综指收报3,954.556点，涨68.236点或1.76%。上证A股今日成交5,778亿元人民币，上日为5,961亿元。

--香港股市：恒生指数反弹收高，受人民币贬势缓解预期支撑

香港股市反弹，能源及科技股领涨，因中国当局暗示不会让人民币进一步大贬。恒生指数上涨0.4%，至24,018.80点，恒生国企指数涨0.4%，至11,080.92点。

--汇市：美元获得喘息之机，中国央行表态淡化货币战争疑虑

美元兑一篮子货币脱离一个月低位，与此同时人民币下跌步伐放缓，缓解了市场对于中国通过人民币大幅贬值来提高出口竞争优势的担忧。人民币兑美元自周二以来在前所未见跌势中已经累计下跌约3%，周四继续小幅走低，但中国央行表示，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。美元兑日圆上涨0.3%，至124.56日圆，不过仍低于周三触及的两个月高点125.28日圆。瑞典克朗/欧元上涨逾1%，触及一周高位9.4840克朗，此前瑞典公布优于预估的通胀数据。

--欧元债市：德债收益率攀升，因人民币跌势减慢降低了公债吸引力

德国公债收益率(殖利率)上涨，此前中国央行的措施减慢了人民币的跌势。人民币大幅贬值曾促使投资者本周纷纷转投避险资产。欧元区二线国家公债收益率亦攀升，不过涨幅不算大，因希腊达成第三轮纾困协议带来支撑。希腊议会预期将在周四批准改革措施。0834GMT，德国10年期公债收益率上涨3个基点，报0.63%。

--国际油市：油价企稳因美国库存减少，但中国经济忧虑仍构成压制

油价企稳，受美国库存减少和需求前景坚挺的支撑，但对中国经济的担忧继续令油价承压。上周美国原油库存减少170万桶，至少暂时帮助油价止住跌势，西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油自5月以来下跌超过25%。0838GMT，近月布兰特原油期货上涨0.47美元，报每桶50.13美元。美国原油期货涨0.16美元至43.46美元。

--全球金市：美元走强打压金价小跌，不过仍持于三周高点附近

金价周四小跌，因美元走强，不过现货金仍持于三周高位附近，因人民币贬值，引发对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息步伐的质疑。0841GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,117.66美元。

--金属期市：伦敦期铜连两日走高，人民币跌势放缓协助稳定信心

伦敦期铜连续第二天上扬，中国料不会进一步让人民币贬值的预期心理，令美元承压，并提振中国铜需求回升的期望。0844GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.49%，至每吨5,215美元。上海期货交易所主力期铜合约收高1.7%，至每吨39,580元人民币。