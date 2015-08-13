基金产业：8月对冲基金吸纳资金创15个月最高--数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月13日 - 数据显示，8月投资者增加对冲基金方面的投资速度创15个月来最快。
SS&C GlobeOp资本流动指数(The SS&C GlobeOp Capital Movement Index)8月上升0.92%，为2014年5月以来最快升速，当时为0.98%。
而7月份投资者则以六个月来最快速度减少了对冲基金方面的投资。
“经季节调整后，该指数之所以上升主要是因为资金外流减少而资金流入稳定，”SS&C Technologies的董事长兼首席执行官Bill Stone称，“这表明投资者正在增加对冲基金方面的投资，因为当前美国和海外市场所带来的回报不同，像中国和希腊都存在重大影响因素。”
该指数基于客户提供的数据，覆盖全球对冲基金所投资产的10%左右。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。