基金产业：8月对冲基金吸纳资金创15个月最高--数据

路透伦敦8月13日 - 数据显示，8月投资者增加对冲基金方面的投资速度创15个月来最快。

SS&C GlobeOp资本流动指数(The SS&C GlobeOp Capital Movement Index)8月上升0.92%，为2014年5月以来最快升速，当时为0.98%。

而7月份投资者则以六个月来最快速度减少了对冲基金方面的投资。

“经季节调整后，该指数之所以上升主要是因为资金外流减少而资金流入稳定，”SS&C Technologies的董事长兼首席执行官Bill Stone称，“这表明投资者正在增加对冲基金方面的投资，因为当前美国和海外市场所带来的回报不同，像中国和希腊都存在重大影响因素。”