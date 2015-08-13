路透伦敦8月13日 - 以下为IRON FX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周三劲升，突破两个由阻力转变为支撑的价位1.1080与1.1115美元，并在关键阻力位1.1200略上方遭逢阻力。之后汇价回落。由于欧元/美元在8月7日低点延伸的上升趋势线上方交投，我认为短线仍看多。如果突破1.1200美元，可能挑战下一道阻力1.1245。不过，如果观察短线的摆动点(scillator)，可以发现走势在下一波涨势之前将进一步回档的信号，这次可能测试1.1115美元这道支撑线。相对强弱指标(RSI)触及70的阻力并下行，平滑异同移动平均线(MACD)显示触顶的信号，可能很快下滑至虚线下方。至于整体趋势，只要欧元/美元在1.0800-1.1500美元之间交投，我认为长期走势将持平。我认为如果升破1.1500美元的心理区间，可能暗示会有更大的多头出现；下档需跌破1.0800美元，才能确认会技术图表将出现低点破前低型态，整体走势也才可能重新转为下行。

欧元/英镑：周三劲扬，突破0.71英镑阻力(目前变成支撑)，并触及0.7160略上方的阻力，之后略有回落。由于欧元/英镑仍在8月5日低点以来的趋势线上方交投，我认为短线趋势偏多。如果突破0.7160，接着可能挑战0.7200的下一道阻力。不过如果观察短线的摆动点，在多头再度掌握盘势之前，我发现可能即将进一步拉回的信号。RSI触及70的阻力并下行，MACD已经触顶，并可能跌破其虚线。在日线图上，8月5日低点逐步垫高，从整体趋势来看，我维持中性立场。若日线能明显收在0.7160上方，就可能完成不完整底部的信号，也可能暗示会有更大的偏多意涵。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1113 1.1156 -0.39 -8.13 1.2097

美元/日圆 124.54 124.20 0.27 4.25 119.68

欧元/日圆 138.42 138.55 -0.09 -4.68 144.77

美元/瑞郎 0.9774 0.9748 0.27 -1.66 0.9941

英镑/美元 1.5614 1.5612 0.01 0.26 1.5573

美元/加元 1.2998 1.2975 0.18 11.88 1.1618

澳元/美元 0.7342 0.7375 -0.45 -10.10 0.8168

新西兰元/美元 0.6570 0.6613 -0.65 -15.74 0.7797

欧元/瑞郎 1.0865 1.0884 -0.17 -9.65 1.2026

欧元/英镑 0.7115 0.7149 -0.48 -8.25 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4738 9.5937 -1.25 0.69 9.4688

美元/挪威克朗 8.1656 8.1507 0.18 9.35 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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