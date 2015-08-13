瑞典数据：7月CPI跌幅小于预期，央行进一步降息压力减缓

路透斯德哥尔摩8月13日 - 瑞典统计局周四公布，7月消费者物价跌幅小于预期，这减轻了瑞典央行进一步降息的压力。

7月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.1%，持平上月。

扣除利率影响的基本通胀率按月为0.1%，按年为0.9%。

数据优于分析师及瑞典央行本身的预估，央行预估7月CPI较上年同期下滑0.3%，基本通胀率0.7%。

“这表示央行可以(对利率)采取暂且观望的立场，”瑞典银行(Swedbank)分析师Ake Gustafsson指出。

受数据影响，瑞典克朗兑欧元 升至9.49附近，数据公布前为9.57。

瑞典央行7月将利率降至负0.35%，理由之一是担心瑞典克朗相对强劲，将打压物价。

通缩疑虑促使瑞典央行降息，并开始购买债券，尽管瑞典经济增速尚可，同时还有房市过热隐忧。

中国让人民币贬值的决定，料将压低瑞典的进口成本，加重央行压力。