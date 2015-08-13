瑞典数据：7月CPI跌幅小于预期，央行进一步降息压力减缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透斯德哥尔摩8月13日 - 瑞典统计局周四公布，7月消费者物价跌幅小于预期，这减轻了瑞典央行进一步降息的压力。
7月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.1%，持平上月。
扣除利率影响的基本通胀率按月为0.1%，按年为0.9%。
数据优于分析师及瑞典央行本身的预估，央行预估7月CPI较上年同期下滑0.3%，基本通胀率0.7%。
“这表示央行可以(对利率)采取暂且观望的立场，”瑞典银行(Swedbank)分析师Ake Gustafsson指出。
受数据影响，瑞典克朗兑欧元 升至9.49附近，数据公布前为9.57。
瑞典央行7月将利率降至负0.35%，理由之一是担心瑞典克朗相对强劲，将打压物价。
通缩疑虑促使瑞典央行降息，并开始购买债券，尽管瑞典经济增速尚可，同时还有房市过热隐忧。
中国让人民币贬值的决定，料将压低瑞典的进口成本，加重央行压力。
如果人民币贬值导致美国推后升息的时机，则可能带动瑞典克朗走强，打压通胀。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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